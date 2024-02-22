РФ прагне здобути успіхи на Авдіївському напрямку до «червоних дат» – ОСУВ "Таврія"

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські військові, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до "червоних дат", пов’язаних з 23 та 24 лютого.

Джерело: Лиховій у телемарафоні "Єдині новини"

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Пряма мова: "Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення.

За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність".



Деталі: Лиховій додав, що ворог також 14 разів намагався прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку.

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