РФ прагне здобути успіхи на Авдіївському напрямку до "червоних дат" – ОСУВ "Таврія"
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські військові, ймовірно, прагнуть здобути певні успіхи на Авдіївському напрямку до "червоних дат", пов’язаних з 23 та 24 лютого.
Джерело: Лиховій у телемарафоні "Єдині новини"
Пряма мова: "Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. Тому що на Авдіївці ворог провів перегрупування і включає деякі нові підрозділи на підсилення. З нашого боку також є підсилення.
За вчора там відбили 19 атак біля сіл Степове, Ласточкіне, Сєверне, Первомайське і Невельське, де ворог хоче здобути певні успіхи, можливо, до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого і трагічної для всіх нас датою 24 лютого. Вони там розвивають активність".
Деталі: Лиховій додав, що ворог також 14 разів намагався прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку.
Передісторія:
- 19 лютого захисники третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, бійці проривалися крізь бойові порядки ворога.
- 47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці їхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не понесли втрат.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.