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У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є постраждалі, під завалами люди

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 02:45
У Дніпрі Шахед влучив у багатоповерхівку: є постраждалі, під завалами люди
фото ілюстраційне ДСНС

У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього четверо осіб постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

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Фото: Лисак у Telegram
Фото: Лисак у Telegram

Пряма мова: "Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами - люди. Пошукова операція триває.

Фото: Лисак у Telegram
Фото: Лисак у Telegram

Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".

Фото: Лисак у Telegram
Фото: Лисак у Telegram

Доповнено о 5.19: Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані. 

ВІДЕО ДНЯ
Фото: Лисак у Telegram
Фото: Лисак у Telegram

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Передісторія: 

  • У ніч на 23 лютого у Дніпрі та передмісті було чутно вибухи. В цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Теми: війнаШахедДніпро
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