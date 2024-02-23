У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є постраждалі, під завалами люди
П'ятниця, 23 лютого 2024, 02:45
У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього четверо осіб постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.
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Пряма мова: "Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами - люди. Пошукова операція триває.
Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".
Доповнено о 5.19: Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані.
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Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Передісторія:
- У ніч на 23 лютого у Дніпрі та передмісті було чутно вибухи. В цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.