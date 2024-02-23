У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є постраждалі, під завалами люди

У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього четверо осіб постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

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Фото: Лисак у Telegram

Пряма мова: "Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами - люди. Пошукова операція триває.

Фото: Лисак у Telegram

Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого".

Фото: Лисак у Telegram

Доповнено о 5.19: Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані.

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Фото: Лисак у Telegram

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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