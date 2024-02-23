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В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие, под завалами люди

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 02:45
В Днепре Шахед попал в многоэтажку: есть пострадавшие, под завалами люди
фото иллюстративное ГСЧС

В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку. В результате четверо человек пострадали, под завалами еще есть люди, продолжаются поиски.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По информации чиновника, россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадание по многоэтажке в Днепре.

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Фото: Лисак в Telegram
Фото: Лисак в Telegram

Прямая речь: "Предварительно известно о 4 пострадавших. Под завалами - люди. Поисковая операция продолжается.

Фото: Лисак в Telegram
Фото: Лисак в Telegram

Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего".

Фото: Лисак в Telegram
Фото: Лисак в Telegram

Дополнено в 5.19: Лисак сообщил, что известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Семь из них госпитализированы.

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Фото: Лисак в Telegram
Фото: Лисак в Telegram

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Предыстория:

Темы: войнаШахедДнепр
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