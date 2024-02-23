В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие, под завалами люди
Пятница, 23 февраля 2024, 02:45
В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку. В результате четверо человек пострадали, под завалами еще есть люди, продолжаются поиски.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: По информации чиновника, россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадание по многоэтажке в Днепре.
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Прямая речь: "Предварительно известно о 4 пострадавших. Под завалами - люди. Поисковая операция продолжается.
Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего".
Дополнено в 5.19: Лисак сообщил, что известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Семь из них госпитализированы.
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Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Предыстория:
- В ночь на 23 февраля в Днепре и пригороде были слышны взрывы. В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.