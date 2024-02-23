У Дніпрі розбирають завали: дрони влучили у багатоповерхівку й підприємство
У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб, під завалами ще можуть бути люди.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова Лисака: "5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.
На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.
З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.
У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами".
Деталі: Не припиняв агресор і обстріли Нікопольського району. Вогнем артилерії накривав Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади.
Пошкоджено 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побило господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.