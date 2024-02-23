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У Дніпрі розбирають завали: дрони влучили у багатоповерхівку й підприємство 

Олена РощінаП'ятниця, 23 лютого 2024, 08:35
У Дніпрі розбирають завали: дрони влучили у багатоповерхівку й підприємство 
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, фото ОВА з Телеграм Сергія Лисака

У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб, під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

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На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. 

З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. 

У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами". 

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Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі
Фото ОВА
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі
Фото ОВА
Російські дрони атакували Дніпро
Російські дрони атакували Дніпро
Фото ОВА

Деталі: Не припиняв агресор і обстріли Нікопольського району. Вогнем артилерії накривав Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. 

Пошкоджено 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побило господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.

Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Фото ОВА
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Фото ОВА
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Фото ОВА
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Нікополь знову постраждав від атаки дронів
Фото ОВА

Теми: Дніпропетровська областьДніпроНікопольвійна
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