У Дніпрі розбирають завали: дрони влучили у багатоповерхівку й підприємство 

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, фото ОВА з Телеграм Сергія Лисака

У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб, під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

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На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.

З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами".

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