В Днепре разбирают завалы: дроны попали в многоэтажку и предприятие
В Днепропетровской области в ночь на 23 февраля было уничтожено 5 ударных дронов, однако есть попадания – повреждена не только многоэтажка, но и предприятие в Днепре, пострадали 8 человек, под завалами еще могут быть люди.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь Лысака: "5 беспилотников уничтожили защитники неба этой ночью над областью. По два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.
К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.
Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.
В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами".
Детали: Не прекращал агрессор и обстрелы Никопольского района. Огнем артиллерии накрывал Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую общины.
Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побило хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы.