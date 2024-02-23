В Днепре разбирают завалы: дроны попали в многоэтажку и предприятие

В Днепре дрон попал в многоэтажку, фото ОВА из Телеграмм Сергея Лысака

В Днепропетровской области в ночь на 23 февраля было уничтожено 5 ударных дронов, однако есть попадания – повреждена не только многоэтажка, но и предприятие в Днепре, пострадали 8 человек, под завалами еще могут быть люди.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "5 беспилотников уничтожили защитники неба этой ночью над областью. По два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.

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К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.

Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами".

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Российский дрон попал в многоэтажку в Днепре Фото ОВА

Российский дрон попал в многоэтажку в Днепре Фото ОВА

Российский дрон попал в многоэтажку в Днепре Фото ОВА

Детали: Не прекращал агрессор и обстрелы Никопольского района. Огнем артиллерии накрывал Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую общины.

Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побило хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы.

Никополь снова пострадал от атаки дронов Фото ОВА

Никополь снова пострадал от атаки дронов Фото ОВА

Никополь снова пострадал от атаки дронов Фото ОВА