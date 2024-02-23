Верховная Рада проголосовала за демобилизацию срочников
Пятница, 23 февраля 2024, 11:55
Верховная Рада приняла президентский закон об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Парламент одобрил законопроект #11035 по срочникам. Сразу за основу и в целом. Даем право президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc".
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Детали: "За" проголосовали 319 нардепов.
Предыстория:
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
- Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.
- 22 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.
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