Верховная Рада проголосовала за демобилизацию срочников

Верховная Рада приняла президентский закон об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент одобрил законопроект #11035 по срочникам. Сразу за основу и в целом. Даем право президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc".

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Детали: "За" проголосовали 319 нардепов.

Предыстория:

24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.

Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.

22 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения.