Сирський проводить аудит Сил оборони, бо є підрозділи, які взагалі не були на фронті – Арахамія

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проводить аудит всіх Сил оборони, оскільки за 2 роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в етері програми "Тема з Мосейчук"

Пряма мова Арахамії: "Пан Сирський зараз робить аудит всіх Сил оборони. Чому? Тому що 2 роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи, які 2 роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія – 900 тисяч, умовно, 300 тисяч з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч".

Реклама:

Деталі: За його словами, під час аудиту було вже виявлено 8 тисяч осіб, які "просто прикомандировані до Генерального штабу, і не воювали". Він вважає, що за результатами аудиту ця цифра буде набагато більша.

Арахамія додав, що ці працівники, яких виявив аудит, вже отримали відповідний наказ і зараз їх готують на підсилення сил на фронті.

Що було раніше: 21 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", на якій, за словами співрозмовника УП, "президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був".