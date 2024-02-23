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Сырский проводит аудит Сил обороны, потому что есть подразделения, которые вообще не были на фронте - Арахамия

Станислав ПогориловПятница, 23 февраля 2024, 12:24
Сырский проводит аудит Сил обороны, потому что есть подразделения, которые вообще не были на фронте - Арахамия
Давид Арахамия, фото: Слуга народу

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский проводит аудит всех Сил обороны, поскольку за 2 года войны есть подразделения, которые ни разу не были на фронте.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Мосейчук"

Прямая речь Арахамии: "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч".

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Детали: По его словам, во время аудита было уже выявлено 8 тысяч человек, которые "просто прикомандированы в Генеральный штаб, и не воевали". Он считает, что по результатам аудита эта цифра будет гораздо больше.

Арахамия добавил, что эти работники, которых обнаружил аудит, уже получили соответствующий приказ и сейчас их готовят на усиление сил на фронте.

Что предшествовало: 21 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа", на которой, по словам собеседника УП, "президент сообщил, что Сырский готовит сейчас большой аудит по людям, кто где находится, потому что оказалось, что многие из тех, кто должен был бы быть на фронте, на нем не был".

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Темы: СырскийВооруженные силыАрахамия
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