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Ігнат про можливі удари в річницю вторгнення: Очікувати від Росії "гидоти" треба завжди

Олена РощінаП'ятниця, 23 лютого 2024, 14:45
Ігнат про можливі удари в річницю вторгнення: Очікувати від Росії гидоти треба завжди
Юрій Ігнат, скриншот із ефіру телемарфону

24 лютого, до другої річниці вторгнення Росії в Україну, масованих ракетних ударів по Україні може й не бути, але українські захисники готові й до відбиття масованої атаки.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 23 лютого

Деталі: Журналістка запитала, чи не спостерігається підготовки до екстраординарних чи безпрецедентних ударів напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ігнат відповів, що масованих обстрілів може й не бути, але виключати їх не можна. 

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Пряма мова: "Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити фізично, як країну. Можливо, і буде якась прив’язка до дат, а, можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку. 

Я просто хочу ще раз усім нагадати, як було торік: була перша річниця, усі чекали і 23 лютого, коли у них Дєнь защітніка атєчєства празнує армія, і 24 лютого, коли була перша річниця (вторгнення). Тоді не було обстрілів ні 23-го, ні 24-го. Масований обстріл був аж 9 березня, аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. 

Тому розслаблятись не потрібно. Протиповітряна оборона завжди в готовності, Повітряні сили теж в готовності, Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу противника".

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Передісторія

  • У ніч на 24 лютого 2022 року, після 8 років гібридної війни, Росія почала повномасштабне збройне вторгнення в Україну. Війна, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією", триває вже два роки. 
  • Вважається, що Росія може завдавати масованих ударів до важливих чи символічних для неї дат. Однак страхи щодо цього не завжди справджуються.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаРосія
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