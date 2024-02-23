Игнат о возможных ударах в годовщину вторжения: Ожидать от России "гадостей" надо всегда

24 февраля, ко второй годовщине вторжения России в Украину, массированных ракетных ударов по Украине может и не быть, но украинские защитники готовы и к отражению массированной атаки.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" 23 февраля

Детали: Журналистка спросила, не наблюдается ли подготовки к экстраординарным или беспрецедентным ударам накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Игнат ответил, что массированных обстрелов может и не быть, но исключать их нельзя.

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Прямая речь: "Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить физически, как страну. Возможно, и будет какая-то привязка к датам, а, возможно, и не будет. Здесь надо каждый день быть на чеку.

Я просто хочу еще раз всем напомнить, как было в прошлом году: была первая годовщина, все ждали (атак) и 23 февраля, когда у них День защитника отечества празднует армия, и 24 февраля, когда была первая годовщина (вторжения). Тогда не было обстрелов ни 23-го, ни 24-го. Массированный обстрел был аж 9 марта, аж на это время была оттянута очередная массированная атака.

Поэтому расслабляться не нужно. Противовоздушная оборона всегда в готовности, Воздушные силы тоже в готовности, Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения противника".

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