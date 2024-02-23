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Росія має проти України майже 300 бойових літаків – Скібіцький

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 лютого 2024, 15:09
Росія має проти України майже 300 бойових літаків – Скібіцький
Фото: Getty Images

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія може використовувати проти нашої країни майже триста бойових літаків.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Багато (літаків має ворог – ред.). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків".

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Деталі: Він нагадав, що українські сили збили не так давно важливу ціль - ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - пояснили в розвідці.

Скібіцький зазначив, що літаки F-16, які незабаром будуть передані в Україну, - це один із засобів, який дасть змогу винищувати ворожу авіацію, яку застосовують для завдання бомбових ударів. Водночас він наголосив, що "росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру".

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"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію", - підкреслив він.

Що було раніше:

  • Перед цим речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що попри значні втрати у війні проти України Росія ще має великий авіапарк, а також має потужності виготовляти приблизно кілька літаків на рік, та ремонтувати старі борти.
  • За останні 5 днів Повітряні сили ЗСУ знищили 7 російських літаків на Східному напрямку фронту.

Теми: авіаРосіявійнаУкраїна
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