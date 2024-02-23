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Россия имеет против Украины почти 300 боевых самолетов - Скибицкий

Станислав ПогориловПятница, 23 февраля 2024, 15:09
Россия имеет против Украины почти 300 боевых самолетов - Скибицкий
Фото: Getty Images

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия может использовать против нашей страны почти триста боевых самолетов.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Много (самолетов имеет враг - ред.). Скажем так, на сегодня Россия может противопоставить и имеет против нас почти триста боевых самолетов".

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Детали: Он напомнил, что украинские силы сбили не так давно важную цель - вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Тогда россияне отодвинули район боевого дежурства, но они потеряли здесь дальность ведения разведки. Это очень положительно для нас. То есть если раньше россияне могли с Азова видеть до Киева, то сейчас - из Краснодарского края до Киева они не достают средствами разведки. Потому что они боятся ближе подходить", - пояснили в разведке.

Скибицкий отметил, что самолеты F-16, которые вскоре будут переданы в Украину, - это одно из средств, которое позволит истреблять вражескую авиацию, которая применяется для нанесения бомбовых ударов. В то же время он подчеркнул, что "россияне для себя поставили задачу уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру".

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"Вот, три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово (недалеко от города Кропивницкого), пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз тот подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию", - подчеркнул он.

Что предшествовало:

  • Перед этим представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что несмотря на значительные потери в войне против Украины Россия еще имеет большой авиапарк, а также имеет мощности производить примерно несколько самолетов в год, и ремонтировать старые борта.
  • За последние 5 дней Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 российских самолетов на Восточном направлении фронта.

Темы: авиаРосcиявойнаУкраина
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