Кілька тисяч опорних пунктів планують збудувати на фронті протягом 2024 року
У Міністерстві оборони України повідомили про плани збудувати протягом 2024 року декілька тисяч опорних пунктів на всіх напрямках.
Джерело: Міністерство оборони України
Дослівно: "У 2024 році сплановано будівництво декількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил підтримки вже розпочали роботи".
Деталі: У Міністерстві оборони України зазначили, що протягом 2022-2023 років в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ збудували понад 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.
Також відомство оприлюднило свіжих фото будівництва посилених фортифікаційних споруд від Командування Сил підтримки.
Спорудженням фортифікаційних споруд в Силах оборони України займаються дві структури – Державна спеціальна служба транспорту, яка має підпорядковані інженерні підрозділи, та Командування Сил підтримки Збройних Сил України, яке має у своєму підпорядкуванні інженерні війська.