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Кілька тисяч опорних пунктів планують збудувати на фронті протягом 2024 року

"Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 15:48
Кілька тисяч опорних пунктів планують збудувати на фронті протягом 2024 року
Фото: Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони України повідомили про плани збудувати протягом 2024 року декілька тисяч опорних пунктів на всіх напрямках.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "У 2024 році сплановано будівництво декількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил підтримки вже розпочали роботи".

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Фото: Міністерство оборони України


Деталі: У Міністерстві оборони України зазначили, що протягом 2022-2023 років в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ збудували понад 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій.

 
Фото: Міністерство оборони України

Також відомство оприлюднило свіжих фото будівництва посилених фортифікаційних споруд від Командування Сил підтримки.

 
Фото: Міністерство оборони України

Спорудженням фортифікаційних споруд в Силах оборони України займаються дві структури – Державна спеціальна служба транспорту, яка має підпорядковані інженерні підрозділи, та Командування Сил підтримки Збройних Сил України, яке має у своєму підпорядкуванні інженерні війська.

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Фото: Міністерство оборони України

Теми: війна
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