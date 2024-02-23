Несколько тысяч опорных пунктов планируют построить на фронте в течение 2024 года
В Министерстве обороны Украины сообщили о планах построить в течение 2024 года несколько тысяч опорных пунктов на всех направлениях.
Источник: Министерство обороны Украины
Дословно: "В 2024 году спланировано строительство нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил поддержки уже начали работы".
Детали: В Министерстве обороны Украины отметили, что в течение 2022-2023 годов в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск построили более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций.
Также ведомство обнародовало свежих фото строительства усиленных фортификационных сооружений от Командования Сил поддержки.
Сооружением фортификационных сооружений в Силах обороны Украины занимаются две структуры - Государственная специальная служба транспорта, которая имеет подчиненные инженерные подразделения, и Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, которое имеет в своем подчинении инженерные войска.