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Несколько тысяч опорных пунктов планируют построить на фронте в течение 2024 года

"Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 15:48
Несколько тысяч опорных пунктов планируют построить на фронте в течение 2024 года
Фото: Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины сообщили о планах построить в течение 2024 года несколько тысяч опорных пунктов на всех направлениях.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "В 2024 году спланировано строительство нескольких тысяч опорных пунктов. Инженерные войска Сил поддержки уже начали работы".

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Фото: Министерство обороны Украины

Детали: В Министерстве обороны Украины отметили, что в течение 2022-2023 годов в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск построили более 2 тысяч опорных пунктов, позиций и огневых позиций.

 
Фото: Министерство обороны Украины

Также ведомство обнародовало свежих фото строительства усиленных фортификационных сооружений от Командования Сил поддержки.

 
Фото: Министерство обороны Украины

Сооружением фортификационных сооружений в Силах обороны Украины занимаются две структуры - Государственная специальная служба транспорта, которая имеет подчиненные инженерные подразделения, и Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, которое имеет в своем подчинении инженерные войска.

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Фото: Министерство обороны Украины



Темы: война
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