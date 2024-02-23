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З-під завалів будинку в Дніпрі, у який влучив дрон, дістали тіло чоловіка – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 лютого 2024, 16:57
З-під завалів будинку в Дніпрі, у який влучив дрон, дістали тіло чоловіка – ОВА
Фото: Telegram Лисака

З-під завалів багатоквартирного будинку у Дніпрі, в який у ніч на 23 лютого влучив ворожий дрон, дістали тіло чоловіка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Дніпра Борис Філатов

Дослівно: "З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі".

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Деталі: За його словами, пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

 

У свою чергу Філатов повідомив, що за висновками технічного звіту фахівців 18 квартир постраждалого будинку на Бажова, 26 доведеться відселити.

 

"Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла – як ми робили для людей зі 118-го будинку на Перемозі", - зазначив міський голова.

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Він додав, що оскільки цей будинок цегляний, а не панельний, то є хороші шанси відносно швидко відбудувати розбиті секції та повернути людям квартири.

Що було раніше: У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб, під завалами ще можуть бути люди.

Теми: Дніпровійнажертви
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