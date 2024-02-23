Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-под завалов дома в Днепре, в который попал дрон, достали тело мужчины - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 23 февраля 2024, 16:57
Из-под завалов дома в Днепре, в который попал дрон, достали тело мужчины - ОВА
Фото: Telegram Лысака

Из-под завалов многоквартирного дома в Днепре, в который в ночь на 23 февраля попал вражеский дрон, достали тело мужчины.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мэр Днепра Борис Филатов

Дословно: "Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире".

Реклама:

Детали: По его словам, поиски женщины, которая вероятно была дома во время удара, продолжаются.

 

В свою очередь Филатов сообщил, что по выводам технического отчета специалистов 18 квартир пострадавшего дома на Бажова, 26 придется отселить.

 

"Город компенсирует владельцам временную аренду жилья - как мы делали для людей из 118-го дома на Победе", - отметил городской голова.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы относительно быстро отстроить разбитые секции и вернуть людям квартиры.

Что предшествовало: В Днепропетровской области в ночь на 23 февраля было уничтожено 5 ударных дронов, однако есть попадания – повреждена не только многоэтажка, но и предприятие в Днепре, пострадали 8 человек, под

Темы: Днепрвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Днепр
В Днепре разбирают завалы: дроны попали в многоэтажку и предприятие
В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие, под завалами люди
В Днепре и Херсоне раздались взрывы
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: