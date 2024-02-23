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ГУР показало останню траєкторію польоту збитого А-50

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 21:01
ГУР показало останню траєкторію польоту збитого А-50
фото: ГУР

Головне управління розвідки опублікувало траєкторію польоту російського радіолокаційного літака А-50, який українські сили збили 23 лютого.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У.

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Знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака".

Деталі: Повідомляється, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ.

 

Цей літак РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

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Вартість такого судна, яких у РФ залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів.

 

Що було раніше: 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

Теми: розвідкаавіаПовітряні сили ЗСУвійна
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