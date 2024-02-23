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ГУР показало последнюю траекторию полета сбитого А-50

Алена МазуренкоПятница, 23 февраля 2024, 21:01
ГУР показало последнюю траекторию полета сбитого А-50
фото: ГУР

Главное управление разведки опубликовало траекторию полета российского радиолокационного самолета А-50, который украинские силы сбили 23 февраля.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У.

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Уничтожен А-50У - новая модернизированная российская версия самолета".

Детали: Сообщается, что резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

 

Этот самолет РФ использовала для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

ВИДЕО ДНЯ

Стоимость такого судна, которых в РФ остались единицы, составляет 350 миллионов долларов.

 

Что было раньше: 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Темы: разведкаавиаВоздушные силы ВСУвойна
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