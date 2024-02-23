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У Миколаївській області відбудували всі мости, які зруйнували росіяни

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 21:56
У Миколаївській області відбудували всі мости, які зруйнували росіяни
Фото з Facebook Віталія Кіма

У Миколаївській області відбудували всі 20 зруйнованих росіянами мостів.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 

Деталі: Так, вдалося відновити всі 20 мостів. Останнім став бетонний міст через канал біля Снігурівки. Його ремонт закінчився днями.  11 із мостів у Снігурівській громаді.

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Пряма мова Кіма: "Плюс бонусом зроблений понтонний міст – там, де раніше був лише пішохідний, тепер з'явився і для транспорту".

 
Фото - Віталій Кім
 
Фото - Віталій Кім

"Відновлення всіх мостів області – це спільна робота ОВА, військових Державної спеціальної служби транспорту, донорів Unated24, районних військових адміністрацій, Снігурівської міської військової адміністрації, Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Управління каналів річки Інгулець та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області". Велика вдячність від Миколаївщини кожному та кожній, хто був причетний".

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Теми: Миколаївська областьвідбудова
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