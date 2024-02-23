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В Николаевской области отстроили все мосты, которые разрушили русские

Татьяна ОлейникПятница, 23 февраля 2024, 21:56
В Николаевской области отстроили все мосты, которые разрушили русские
Фото с Facebook Виталия Кима

В Николаевской области отстроили все 20 разрушенных русскими мостов.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: Да, удалось восстановить все 20 мостов. Последним стал бетонный мост через канал возле Снегиревки. Его ремонт закончился на днях. 11 из мостов в Снегиревской общине.

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Прямая речь Кима: "Плюс бонусом сделан понтонный мост – там, где раньше был только пешеходный, теперь появился и для транспорта".

 
Фото Виталия Кима
 
Фото Виталия Кима

"Восстановление всех мостов области – это совместная работа ОВА, военных Государственной специальной службы транспорта, доноров Unated24, районных военных администраций, Снигиревской городской военной администрации, Службы автомобильных дорог в Николаевской области, Управление каналов реки Ингулец и ГП "Агентство местных дорог Николаевской области". Большая благодарность от Николаевщины каждому и каждой, кто был причастен".

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Темы: Николаевская областьвосстановление
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