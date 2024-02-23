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Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР

Роман Кравець, Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 22:25
Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР
С-200, фото: MIL.IN.UA

Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в ГУР

Деталі: За словами джерела УП, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. 

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Довідка: Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій. 

В липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об'єктах в РФ та на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28.

Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, що українські військові відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.

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Також те, що і ЗСУ використовують С-200 як балістичну ракету для наземних цілей, підтвердили й в британській розвідці.

Що було раніше: 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

Теми: авіаРосіярозвідкаПовітряні сили ЗСУ
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