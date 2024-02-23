Российский А-50 сбили благодаря С-200 – источник в ГУР

Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Источник: информированные собеседники УП в ГУР

Детали: По словам источника УП, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

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Справка: Зенитно-ракетные комплексы С-200 начали разрабатывать в Советском Союзе 60 лет назад. Впоследствии комплекс прошел несколько модернизаций.

В июле 2023 года россияне начали делать заявления об ударах по объектам в РФ и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. По словам россиян, украинцы переделали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28.

Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко рассказал, что украинские военные отрабатывали на тренировках применение ракеты С-200 по наземным целям.

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Также то, что и ВСУ используют С-200 как баллистическую ракету для наземных целей, подтвердили и в британской разведке.

Что было раньше: 23 февраля силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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