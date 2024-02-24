На Мар’їнському напрямку ворог намагався 44 рази прорвати оборону – зведення

Минулої доби російські війська намагалися 44 рази прорвати оборону українських військ, загалом на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу "Shahed". Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.

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Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції захисників у районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Разом із тим минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

А ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.