На Марьинском направлении враг пытался 44 раза прорвать оборону – сводка
За прошедшие сутки российские войска пытались 44 раза прорвать оборону украинских войск, всего на фронте произошло 84 боевых столкновения.
Источник: утренняя сводка Генштаба
Детали: За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.
В общем враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.
Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции защитников в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что в Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону украинских войск.
На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении отражено 8 атак противника возле Роботино.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.
Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.
Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
А ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.