На Марьинском направлении враг пытался 44 раза прорвать оборону – сводка

За прошедшие сутки российские войска пытались 44 раза прорвать оборону украинских войск, всего на фронте произошло 84 боевых столкновения.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

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В общем враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.

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Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции защитников в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отражено 8 атак противника возле Роботино.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. За прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.