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ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерела

Роман Кравець, Роман ПетренкоСубота, 24 лютого 2024, 12:02
ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерела
Фото: Lipetsk.nlmk.com

Спеціалісти з Головного управління розвідки та Служби безпеки безпілотниками українського виробництва успішно атакували російський металургійний комбінат у Липецьку.

Джерело: співрозмовники УП у ГУР та СБУ

Деталі: Новолипецький завод - один з основних з виробництва бронесталі для оборонки держави агресора.

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За даними одного з джерел, уражено холодильну установку і коксову батарею – це найважливіші елементи в технологічному циклі.

Інший співрозмовник наголошує, що внаслідок атаки, за приблизними підрахунками, на понад місяць може ускладнитися виробництво.

УП також отримала відео зльоту одного з безпілотників, якими атакували комбінат.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: За даними ЗМІ, власником ураженого комбінату є наближений до російського президента Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін.

За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.

Теми: РосіябезпілотникиГУРСБУ
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