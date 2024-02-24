ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерела

Спеціалісти з Головного управління розвідки та Служби безпеки безпілотниками українського виробництва успішно атакували російський металургійний комбінат у Липецьку.

Джерело: співрозмовники УП у ГУР та СБУ

Деталі: Новолипецький завод - один з основних з виробництва бронесталі для оборонки держави агресора.

Реклама:

За даними одного з джерел, уражено холодильну установку і коксову батарею – це найважливіші елементи в технологічному циклі.

Інший співрозмовник наголошує, що внаслідок атаки, за приблизними підрахунками, на понад місяць може ускладнитися виробництво.

УП також отримала відео зльоту одного з безпілотників, якими атакували комбінат.

ВІДЕО ДНЯ

ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерелаhttps://t.co/xjTyD7XQIK



УП також отримала відео зльоту одного з безпілотників, якими атакували комбінат. pic.twitter.com/5yvoWrwuEo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2024

Довідково: За даними ЗМІ, власником ураженого комбінату є наближений до російського президента Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін.

За оцінками Forbes, він входить до трійки найбагатших людей Росії.