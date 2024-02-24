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ГУР и СБУ атаковали металлургический комбинат в Липецке - источники

Роман Кравец, Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 12:02
ГУР и СБУ атаковали металлургический комбинат в Липецке - источники
Фото: Lipetsk.nlmk.com

Специалисты из Главного управления разведки и Службы безопасности беспилотниками украинского производства успешно атаковали российский металлургический комбинат в Липецке.

Источник: собеседники УП в ГУР и СБУ

Детали: Новолипецкий завод - один из основных по производству бронестали для оборонки государства агрессора.

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По данным одного из источников, поражены холодильная установка и коксовая батарея - это важнейшие элементы в технологическом цикле.

Другой собеседник отмечает, что в результате атаки, по приблизительным подсчетам, более чем на месяц может осложниться производство.

УП также получила видео взлета одного из беспилотников, которыми атаковали комбинат.

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Справка: По данным СМИ, владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин.

По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

Темы: РосcиябеспилотникиГУРСБУ
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