ГУР и СБУ атаковали металлургический комбинат в Липецке - источники
Специалисты из Главного управления разведки и Службы безопасности беспилотниками украинского производства успешно атаковали российский металлургический комбинат в Липецке.
Источник: собеседники УП в ГУР и СБУ
Детали: Новолипецкий завод - один из основных по производству бронестали для оборонки государства агрессора.
По данным одного из источников, поражены холодильная установка и коксовая батарея - это важнейшие элементы в технологическом цикле.
Другой собеседник отмечает, что в результате атаки, по приблизительным подсчетам, более чем на месяц может осложниться производство.
УП также получила видео взлета одного из беспилотников, которыми атаковали комбинат.
ГУР та СБУ атакували металургійний комбінат у Липецьку – джерелаhttps://t.co/xjTyD7XQIK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2024
УП також отримала відео зльоту одного з безпілотників, якими атакували комбінат. pic.twitter.com/5yvoWrwuEo
Справка: По данным СМИ, владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин.
По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.