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Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у річницю великої війни

Роман ПетренкоСубота, 24 лютого 2024, 12:24
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у річницю великої війни
скриншот

Президент Володимир Зеленський у Гостомелі, звідки мало початися російське "захопити Київ за три дні", подякував українцям, які два роки виборюють перемогу після російського повномасштабного вторгнення.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша. 

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Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя".

Деталі: Президент наголосив, що Україна вже на 730 днів ближча до перемоги.

Також він розповів, що у Гостомелі відбудеться зустріч з президенткою Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн та очільниками урядів Канади, Італії та Бельгії.

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Теми: Зеленськийвійна
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