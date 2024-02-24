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Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам в годовщину большой войны

Роман ПетренкоСуббота, 24 февраля 2024, 12:24
Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам в годовщину большой войны
скриншот

Президент Владимир Зеленский в Гостомеле, откуда должно было начаться российское "захватить Киев за три дня", поблагодарил украинцев, которые два года борются за победу после российского полномасштабного вторжения.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым, каждой. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша.

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Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина уже на 730 дней ближе к победе.

Также он рассказал, что в Гостомеле состоится встреча с президентом Европарламента Урсулой фон дер Ляйен и руководителями правительств Канады, Италии и Бельгии.

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Темы: Зеленскийвойна
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