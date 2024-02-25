США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон
У заяві очільника Пентагона Ллойда Остіна йдеться про те, що США, Британія та їхні союзники завдали нових ударів по об'єктах єменських хуситів.
Джерело: заява Остіна, опублікована Пентагоном
Пряма мова: "…військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об'єктах на підконтрольних хуситам територіях Ємену".
Деталі: У заяві зазначається, що сили коаліції завдали ударів по восьми об'єктах, серед яких були підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.
Уточнюється, що "удари були завдані з метою подальшого підриву і послаблення можливостей підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати дестабілізуючі і безрозсудні напади на американські і міжнародні судна, що прямують через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку і Аденську затоку".
Пряма мова: "Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це буде необхідно, щоб захистити життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі.
Ми продовжимо чітко давати зрозуміти хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які шкодять економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн".
Що передувало: На початку лютого військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.
Передісторія:
- На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю.
- У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.
- Згодом США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.
- США і Велика Британія 23 січня завдали додаткових ударів по об'єктах хуситів у Ємен.