США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

У заяві очільника Пентагона Ллойда Остіна йдеться про те, що США, Британія та їхні союзники завдали нових ударів по об'єктах єменських хуситів.

Джерело: заява Остіна, опублікована Пентагоном

Пряма мова: "…військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об'єктах на підконтрольних хуситам територіях Ємену".

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Деталі: У заяві зазначається, що сили коаліції завдали ударів по восьми об'єктах, серед яких були підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

Уточнюється, що "удари були завдані з метою подальшого підриву і послаблення можливостей підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати дестабілізуючі і безрозсудні напади на американські і міжнародні судна, що прямують через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку і Аденську затоку".

Пряма мова: "Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це буде необхідно, щоб захистити життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі.

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Ми продовжимо чітко давати зрозуміти хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які шкодять економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн".

Що передувало: На початку лютого військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.

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