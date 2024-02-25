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США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 00:30
США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон
иллюстративное фото getty images

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорится о том, что США, Великобритания и их союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов.

Источник: заявление Остина, опубликованное Пентагоном

Прямая речь: "...военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по военным объектам на подконтрольных хуситам территориях Йемена".

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Детали: В заявлении отмечается, что силы коалиции нанесли удары по восьми объектам, среди которых были подземные склады оружия, ракетные базы, комплексы БпЛА, систем ПВО, радаров и вертолет.

Уточняется, что "удары были нанесены с целью дальнейшего подрыва и ослабления возможностей поддерживаемого Ираном ополчения Хути осуществлять дестабилизирующие и безрассудные нападения на американские и международные суда, следующие через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив".

Прямая речь: "Соединенные Штаты без колебаний будут принимать меры, если это будет необходимо, чтобы защитить жизнь и свободный поток торговли на одном из наиболее важных водных путей в мире.

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Мы продолжим четко давать понять хуситам, что они будут отвечать за последствия, если не прекратят свои незаконные нападения, которые вредят экономике Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и препятствуют доставке гуманитарной помощи в Йемен и другие страны".

Что предшествовало: В начале февраля военные США и Британии при поддержке союзников нанесли очередные удары по хуситам в Йемене.

Предыстория: 

  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.
  • Позже США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.
  • США и Великобритания 23 января нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.

Темы: Йемен СШАВеликобритания
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