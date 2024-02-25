На Хмельниччині було чути звуки вибухів

Вночі 25 лютого під час оголошеної повітряної тривоги в Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Хмельницький, начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

Дослівно: "На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного".

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Деталі: О 5:37 Суспільне повідомило, що у Хмельницькій області "вчергове чутно вибухи".

Згодом Тюрін повідомив, що ворог знову завдав удару по Хмельниччині.

Пряма мова: "У Хмельницькому районі було чутно вибухи.

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Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби.

Деталі згодом".

Що передувало: У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Запорізької області, які вночі рухалися різними областями, змінюючи траєкторію руху.