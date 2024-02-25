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В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 05:08
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

Ночью 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Хмельницкий, начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Дословно: "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Суспільного".

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Детали: В 5:37 Суспільне сообщило, что в Хмельницкой области "в очередной раз слышны взрывы".

Впоследствии Тюрин сообщил, что враг снова нанес удар по Хмельницкой области.

Прямая речь: "В Хмельницком районе были слышны взрывы.

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Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы.

Детали позже".

Что предшествовало: В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Запорожской области, которые ночью двигались по разным областям, меняя траекторию движения.

Темы: Хмельнитчинавзрыввоздушная тревога
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