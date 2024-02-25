В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
Ночью 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне Хмельницкий, начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин
Дословно: "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает корреспондентка Суспільного".
Детали: В 5:37 Суспільне сообщило, что в Хмельницкой области "в очередной раз слышны взрывы".
Впоследствии Тюрин сообщил, что враг снова нанес удар по Хмельницкой области.
Прямая речь: "В Хмельницком районе были слышны взрывы.
Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы.
Детали позже".
Что предшествовало: В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Запорожской области, которые ночью двигались по разным областям, меняя траекторию движения.