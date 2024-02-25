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Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Хмельниччині

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 09:31
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Хмельниччині
ілюстративне фото повітряних сил

Унаслідок російської атаки "Шахедами" вранці 25 лютого зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури у Хмельницькій області.

Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

Пряма мова Тюріна: "Вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині.

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Працювали сили ППО.

Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури".

Деталі: За словами влади, інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вночі 25 лютого під час оголошеної повітряної тривоги в Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

Теми: ХмельниччинаШахед
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