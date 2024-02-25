Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Хмельниччині
Неділя, 25 лютого 2024, 09:31
Унаслідок російської атаки "Шахедами" вранці 25 лютого зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури у Хмельницькій області.
Джерело: перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін
Пряма мова Тюріна: "Вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині.
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Працювали сили ППО.
Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури".
Деталі: За словами влади, інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Вночі 25 лютого під час оголошеної повітряної тривоги в Хмельницькій області було чути звуки вибухів.