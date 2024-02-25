Россияне повредили объект инфраструктуры в Хмельницкой области
Воскресенье, 25 февраля 2024, 09:31
В результате российской атаки "Шахедами" утром 25 февраля зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры в Хмельницкой области.
Источник: первый замначальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин
Прямая речь Тюрина: "Утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области.
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Работали силы ПВО.
Вместе с тем в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры".
Детали: По словам властей, информация о пострадавших или повреждениях жилого фонда не поступала.
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Напомним: Ночью 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.