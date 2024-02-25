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Россияне повредили объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 09:31
Россияне повредили объект инфраструктуры в Хмельницкой области
иллюстративное фото воздушных сил

В результате российской атаки "Шахедами" утром 25 февраля зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры в Хмельницкой области.

Источник: первый замначальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Прямая речь Тюрина: "Утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области.

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Работали силы ПВО.

Вместе с тем в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры".

Детали: По словам властей, информация о пострадавших или повреждениях жилого фонда не поступала.

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Напомним: Ночью 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Темы: ХмельнитчинаШахед
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