Россияне повредили объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В результате российской атаки "Шахедами" утром 25 февраля зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры в Хмельницкой области.

Источник: первый замначальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Прямая речь Тюрина: "Утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области.

Реклама:

Работали силы ПВО.

Вместе с тем в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры".

Детали: По словам властей, информация о пострадавших или повреждениях жилого фонда не поступала.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ночью 25 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.