Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про свою участь у виборах глави держави 2025 року.

Джерело: Белта

Пряма мова Лукашенка: "Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції - ред.), що піду!

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І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо - жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі".

Деталі: Лукашенко заявив, що "ліміт революцій білоруси і росіяни вичерпали".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна сприймати ці слова як однозначну заяву і чи розпочався вже новий електоральний цикл, він наголосив: "Про те, що це електоральний цикл і що нас будуть качати до президентських виборів, і вони будуть апогеєм усього, я вже багато говорив. Це і є цикл. Офіційно чи не офіційно - яке запитання, така й відповідь. Я відповів так, як поставили мені запитання. Якщо треба конкретизувати, то я абсолютно серйозно і щиро скажу: нічого нового поки що сказати не можу".

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Довідково: У 2020 році Лукашенко пішов на свій шостий термін глави Білорусі.

Нагадаємо: У Білорусі 25 лютого без участі міжнародних спостерігачів відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту і місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати.