Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а ліміт революцій у Білорусі вичерпано
фото: белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про свою участь у виборах глави держави 2025 року.

Джерело: Белта

Пряма мова Лукашенка: "Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції - ред.), що піду!

Реклама:

І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо - жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі".

Деталі: Лукашенко заявив, що "ліміт революцій білоруси і росіяни вичерпали".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна сприймати ці слова як однозначну заяву і чи розпочався вже новий електоральний цикл, він наголосив: "Про те, що це електоральний цикл і що нас будуть качати до президентських виборів, і вони будуть апогеєм усього, я вже багато говорив. Це і є цикл. Офіційно чи не офіційно - яке запитання, така й відповідь. Я відповів так, як поставили мені запитання. Якщо треба конкретизувати, то я абсолютно серйозно і щиро скажу: нічого нового поки що сказати не можу".

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: У 2020 році Лукашенко пішов на свій шостий термін глави Білорусі.

Нагадаємо: У Білорусі 25 лютого без участі міжнародних спостерігачів відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту і місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Лукашенко
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
Лукашенко знову погрожує ворогам "неприйнятною шкодою"
Лукашенко – Путіну: Україна і країни Балтії шукають за морями кращого життя
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: