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Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а лимит революций в Беларуси исчерпан
фото: белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о своём участии в выборах главы государства 2025 года.

Источник: Белта

Прямая речь Лукашенко: "Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции – ред.), что пойду!

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И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси".

Детали: Лукашенко заявил, что "лимит революций белорусы и россияне исчерпали".

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли воспринимать эти слова как однозначное заявление, и начался ли уже новый электоральный цикл, он подчеркнул: "О том, что это электоральный цикл и что нас будут качать до президентских выборов, и они будут апогеем всего, я уже много говорил. Это и есть цикл. Официально или не официально - какой вопрос, такой и ответ. Я ответил так, как задали мне вопрос. Если надо конкретизировать, то я абсолютно серьезно и искренне скажу: ничего нового пока сказать не могу".

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Справка: В 2020 году Лукашенко пошел на свой шестой срок главы Беларуси.

Напомним: В Беларуси 25 февраля без участия международных наблюдателей проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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