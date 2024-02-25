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Федоров: З часом оператори зможуть масово керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 12:17
Федоров: З часом оператори зможуть масово керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
фото: дмитро ларін, уп

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у майбутньому буде масове застосування керувати БПЛА операторами, які не перебувають у зоні бойових дій.

Джерело: Федоров на форумі "Україна. Рік 2024"

Пряма мова Федорова: "Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно.

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Але по факту нинішні технології дозволяють це робити...

У нас є доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО.

Мова йде покищо не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу".

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Деталі: Федоров на уточнююче питання підтвердив, що "хлопці з Вінниці та Львова" зможуть управляти БПЛА на фронті.

Теми: безпілотникиФедоровтехнологіїМінцифри
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