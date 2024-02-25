Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Федоров: Со временем операторы смогут массово управлять БПЛА, находясь далеко от фронта

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 12:17
Федоров: Со временем операторы смогут массово управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
фото: дмитрій ларін, уп

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в будущем будет массовое применение управлять БПЛА операторами, которые не находятся в зоне боевых действий.

Источник: Федоров на форуме "Украина. Год 2024"

Прямая речь Федорова: "Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно.

Реклама:

Но по факту нынешние технологии позволяют это делать...

У нас есть доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО.

Речь идет пока не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Федоров на уточняющий вопрос подтвердил, что "ребята из Винницы и Львова" смогут управлять БПЛА на фронте.

Темы: беспилотникиФедоровтехнологииМинцифры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
беспилотники
"Шахеды" снова пытались атаковать Украину
Россияне сбросили взрывчатку на авто в Никополе, погиб мужчина
Россияне заявляют, что сбили 4 украинских БпЛА над Черным морем
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: