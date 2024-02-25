Федоров: Со временем операторы смогут массово управлять БПЛА, находясь далеко от фронта

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в будущем будет массовое применение управлять БПЛА операторами, которые не находятся в зоне боевых действий.

Источник: Федоров на форуме "Украина. Год 2024"

Прямая речь Федорова: "Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно.

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Но по факту нынешние технологии позволяют это делать...

У нас есть доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО.

Речь идет пока не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени".

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Детали: Федоров на уточняющий вопрос подтвердил, что "ребята из Винницы и Львова" смогут управлять БПЛА на фронте.