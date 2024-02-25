Зеленський: Росія розуміє, для чого Україні ATACMS

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розуміє, для чого Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема балістичні ракети ATACMS.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Пряма мова: "Щодо ATACMS – 300 км (дальність ураження ATACMS - ред). Ви ж розумієте, для чого нам це потрібно?

Реклама:

Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити.

Ми довго працюємо над далекобійною зброєю.

…Я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: