Зеленський: Росія розуміє, для чого Україні ATACMS
Неділя, 25 лютого 2024, 17:25
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розуміє, для чого Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема балістичні ракети ATACMS.
Джерело: Зеленський на пресконференції
Пряма мова: "Щодо ATACMS – 300 км (дальність ураження ATACMS - ред). Ви ж розумієте, для чого нам це потрібно?
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Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити.
Ми довго працюємо над далекобійною зброєю.
…Я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї".
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Що передувало:
- Станом на жовтень 2023 року, за даними видання New York Times, США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.
- У Білому домі зазначали, що надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.
- На даний час Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.
- Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.
- Тижень тому адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS для ударів по окупованому росіянами Криму, ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги Україні.