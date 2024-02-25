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Зеленський: Росія розуміє, для чого Україні ATACMS

Тетяна ЛозовенкоНеділя, 25 лютого 2024, 17:25
Зеленський: Росія розуміє, для чого Україні ATACMS
Зеленський, фото УП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розуміє, для чого Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема балістичні ракети ATACMS.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Пряма мова: "Щодо ATACMS – 300 км (дальність ураження ATACMS - ред). Ви ж розумієте, для чого нам це потрібно? 

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Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити.

Ми довго працюємо над далекобійною зброєю.

…Я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї".

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Теми: ЗеленськийATACMSРосіязброя
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