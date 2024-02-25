Зеленский: Россия понимает, для чего Украине ATACMS
Воскресенье, 25 февраля 2024, 17:25
Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия понимает, для чего Украине нужно дальнобойное оружие, в частности баллистические ракеты ATACMS.
Источник: Зеленский на пресс-конференции
Прямая речь: "По ATACMS - 300 км (дальность поражения ATACMS - ред). Вы же понимаете, для чего нам это нужно?
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Я не хотел бы говорить о деталях, но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать.
Мы долго работаем над дальнобойным оружием.
...Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию".
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Что предшествовало:
- По состоянию на окбябрь 2023 года, по данным издания New York Times, США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
- В Белом доме отмечали, что США предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.
- В настоящее время Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.
- Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.
- Неделю назад администрация президента США Джо Байдена сообщила, что рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по оккупированному россиянами Крыму, ракеты могут быть включены уже в первые пакеты помощи после окончательного одобрения финансирования помощи Украине