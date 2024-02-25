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Зеленский: Россия понимает, для чего Украине ATACMS

Татьяна ЛозовенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 17:25
Зеленский: Россия понимает, для чего Украине ATACMS
Зеленский, фото УП

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия понимает, для чего Украине нужно дальнобойное оружие, в частности баллистические ракеты ATACMS.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Прямая речь: "По ATACMS - 300 км (дальность поражения ATACMS - ред). Вы же понимаете, для чего нам это нужно? 

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Я не хотел бы говорить о деталях, но мы понимаем, для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать.

Мы долго работаем над дальнобойным оружием.

...Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию".

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Темы: ЗеленскийATACMSРосcияоружие
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