Зеленський заявив, що тези про його нелегітимність із травня проплачує Росія
Володимир Зеленський заявив, що за розмовами про його нелегітимність на посаді президента України після травня 2024 року стоїть Кремль, який проплачує цю кампанію.
Джерело: президент на пресконференції після конференції топчиновників "Україна. Рік 2024" 25 лютого
Пряма мова: "Щодо легітимності (яку Зеленський нібито втратить на початку травня цього року – ред.) – це не думка західних партнерів або когось всередині України, це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки "Сімки" (G7) мають. Для всіх, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі (щоб вважати Зеленського нелегітимним на тлі війни – ред.)".
Деталі: Український лідер зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон першим із "Великої сімки" відвідає Україну – і його можна буде запитати, що він думає про легітимність Володимира Зеленського після травня, коли перша каденція на посаді президента мала б завершитися.
За словами президента України, дехто з лідерів "Групи семи" навіть говорить йому прізвища тих, хто всередині України піднімає цей наратив.
Пряма мова: "Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції до України. Це конкретна програма – є документи, які це підтверджують: це програма Російської Федерації. Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи.
У документі є навіть гроші, суми, які передбачені тим чи іншим інституціям, щоб цю тему піднімати. Не скажу (хто). Бачив".
Нагадаємо: Попередні вибори президента України відбулися в травні 2019 року, тоді державу очолив Володимир Зеленський. Його каденція мала б тривати 5 років. Однак під час війни вибори не проводяться, а на посаді залишається чинний президент.
У США лунали думки, що попри війну вибори в Україні мали б відбутися, однак Зеленський заявив, що для цього потрібно внести зміни до законодавства, виділити кошти, а також гарантувати безпеку виборців та можливість для військових голосувати в умовах воєнних дій.