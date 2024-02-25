Зеленский заявил, что тезисы о его нелегитимности с мая проплачивает Россия

Владимир Зеленский заявил, что за разговорами о его нелегитимности на посту президента Украины после мая 2024 года стоит Кремль, который проплачивает эту кампанию.

Источник: президент на пресс-конференции после конференции топ-чиновников "Украина. Год 2024" 25 февраля

Прямая речь: "Относительно легитимности (которую Зеленский якобы потеряет в начале мая этого года – ред.) – это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" (G7) имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все (чтобы считать Зеленского нелегитимным на фоне войны – ред.)".

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Детали: Украинский лидер отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон первым из "Большой семерки" посетит Украину – и его можно будет спросить, что он думает о легитимности Владимира Зеленского после мая, когда первая каденция на посту президента должна была бы завершиться.

По словам президента Украины, некоторые из лидеров "Группы семи" даже говорят ему фамилии тех, кто внутри Украины поднимает этот нарратив.

Прямая речь: "Плохая идея. Я к этому отношусь как к предательской позиции по отношению к Украине. Это конкретная программа – есть документы, которые это подтверждают: это программа Российской Федерации. Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы.

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В документе есть даже деньги, суммы, которые предусмотрены тем или иным институтам, чтобы эту тему поднимать. Не скажу (кто). Видел".

Напомним: Предыдущие выборы президента Украины состоялись в мае 2019 года, тогда государство возглавил Владимир Зеленский. Его каденция должна была бы длиться 5 лет. Однако во время войны выборы не проводятся, а на посту остается действующий президент.

В США звучали мнения, что несмотря на войну выборы в Украине должны состояться, однако Зеленский заявил, что для этого нужно внести изменения в законодательство, выделить средства, а также гарантировать безопасность избирателей и возможность для военных голосовать в условиях военных действий.