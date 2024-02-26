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Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки обстрілу міста

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 00:52
Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки обстрілу міста
Наслідки обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак у Telegram

Увечері 25 лютого у житловому секторі Дніпра через обстріл російських військових було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Здобутки" росіян у Дніпрі цього вечора.

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Сергій Лисак у Telegram

Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні. 

 
Сергій Лисак у Telegram

Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося! Підтримуймо Сили оборони!".

 
Сергій Лисак у Telegram

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру у неділю ввечері, а також атакували місто "Шахедами".
  • О 22:54 над Дніпропетровською областю збили 5 "Шахедів".  ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

Теми: Дніпро
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