Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки обстрілу міста
Понеділок, 26 лютого 2024, 00:52
Увечері 25 лютого у житловому секторі Дніпра через обстріл російських військових було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Здобутки" росіян у Дніпрі цього вечора.
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Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні.
Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося! Підтримуймо Сили оборони!".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру у неділю ввечері, а також атакували місто "Шахедами".
- О 22:54 над Дніпропетровською областю збили 5 "Шахедів". ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.