Голова Дніпропетровської ОВА показав наслідки обстрілу міста

Увечері 25 лютого у житловому секторі Дніпра через обстріл російських військових було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Здобутки" росіян у Дніпрі цього вечора.

Реклама:

Сергій Лисак у Telegram

Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні.

Сергій Лисак у Telegram

Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося! Підтримуймо Сили оборони!".

Сергій Лисак у Telegram

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ