Глава Днепропетровской ОГА показал последствия обстрела города

Вечером 25 февраля в жилом секторе Днепра из-за обстрела российских военных были повреждены 10 частных домов и несколько авто.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Достижения" россиян в Днепре этим вечером.

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Фото: Сергей Лысак в Telegram

Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины - 20 и 60 лет. Все в больнице.

Фото: Сергей Лысак в Telegram

Враг снова направляет свое оружие на мирные города. Держитесь! Поддерживаем Силы обороны!".

Фото: Сергей Лысак в Telegram

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