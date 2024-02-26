Глава Днепропетровской ОГА показал последствия обстрела города
Понедельник, 26 февраля 2024, 00:52
Вечером 25 февраля в жилом секторе Днепра из-за обстрела российских военных были повреждены 10 частных домов и несколько авто.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Достижения" россиян в Днепре этим вечером.
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Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины - 20 и 60 лет. Все в больнице.
Враг снова направляет свое оружие на мирные города. Держитесь! Поддерживаем Силы обороны!".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне наносили ракетные удары по Днепру в воскресенье вечером, а также атаковали город "Шахедами".
- В 22:54 над Днепропетровской областью сбили 5 "Шахедов". Ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БпЛА и в Днепровском - 3.