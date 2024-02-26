Зеленський підписав демобілізацію строковиків
Понеділок, 26 лютого 2024, 16:41
Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.
Джерело: інформація про законопроєкт на сайті Верховної Ради
Деталі: Вказується, що 26 лютого законопроєкт "повернуто з підписом від президента України".
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Що цьому передувало:
- 23 лютого цей законопроєкт за основу і вцілому підтримала Верховна Рада.
- 24 листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ставки верховного головнокомандуючого заявив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.
- Він зокрема повідомив, що строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.