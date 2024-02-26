Зеленський підписав демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Джерело: інформація про законопроєкт на сайті Верховної Ради

Деталі: Вказується, що 26 лютого законопроєкт "повернуто з підписом від президента України".

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Що цьому передувало: