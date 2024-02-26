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Зеленский подписал демобилизацию срочников

Александр ШумилинПонедельник, 26 февраля 2024, 16:41
Зеленский подписал демобилизацию срочников
Фото: Генштаб

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.

Источник: информация о законопроекте на сайте Верховной Рады

Детали: Указывается, что 26 февраля законопроект "возвращен с подписью от президента Украины".

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скриншот

Что этому предшествовало: 

  • 23 февраля этот законопроект за основу и в целом поддержала Верховная Рада.
  • 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
  • Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.

Темы: демобилизацияармия
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