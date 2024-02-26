Зеленский подписал демобилизацию срочников

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.

Источник: информация о законопроекте на сайте Верховной Рады

Детали: Указывается, что 26 февраля законопроект "возвращен с подписью от президента Украины".

Реклама:

скриншот

Что этому предшествовало: