Зеленский подписал демобилизацию срочников
Понедельник, 26 февраля 2024, 16:41
Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.
Источник: информация о законопроекте на сайте Верховной Рады
Детали: Указывается, что 26 февраля законопроект "возвращен с подписью от президента Украины".
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Что этому предшествовало:
- 23 февраля этот законопроект за основу и в целом поддержала Верховная Рада.
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже закончился, в ближайшее время будут демобилизованы.
- Он в частности сообщил, что срочники, у которых закончился срок службы, но которые желают остаться, смогут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.