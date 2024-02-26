Повітряні сили повідомляли про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою
Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне"
Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях.
О 23:25 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА у Рівненській області.
О 23:31 Повітряні сили уточнили, що БпЛА у Рівненській області прямують на північ.
Також кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
О 23:48 з'явилася інформація про ворожі БпЛА на межі Сумщини та Харківщини. Напрямок руху – на південний захід.
О 23:58 уточнили, що БпЛА прямують курсом на Харків.
О 00.37 пролунав відбій повітряної тривоги.
Що передувало:
Увечері 26 лютого в низці південних областей вже була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.