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Повітряні сили повідомляли про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою

Тетяна ОлійникПонеділок, 26 лютого 2024, 23:49
Повітряні сили повідомляли про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне"

Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях. 

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О 23:25 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА у Рівненській області. 

О 23:31 Повітряні сили уточнили, що БпЛА у Рівненській області прямують на північ.

Також кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи. 

ВІДЕО ДНЯ

О 23:48 з'явилася інформація про ворожі БпЛА на межі Сумщини та Харківщини. Напрямок руху – на південний захід.

О 23:58 уточнили, що БпЛА прямують курсом на Харків.

О 00.37 пролунав відбій повітряної тривоги.

Що передувало:

Увечері 26 лютого в низці південних областей вже була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян. 

Теми: повітряна тривогабезпілотникиШахед
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