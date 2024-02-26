Повітряні сили повідомляли про невизначені БпЛА від кордону з Молдовою

Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне"

Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

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О 23:25 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА у Рівненській області.

О 23:31 Повітряні сили уточнили, що БпЛА у Рівненській області прямують на північ.

Також кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

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О 23:48 з'явилася інформація про ворожі БпЛА на межі Сумщини та Харківщини. Напрямок руху – на південний захід.

О 23:58 уточнили, що БпЛА прямують курсом на Харків.

О 00.37 пролунав відбій повітряної тривоги.

Що передувало:

Увечері 26 лютого в низці південних областей вже була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.