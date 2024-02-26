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Воздушные силы сообщали о БПЛА от границы с Молдовой

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 февраля 2024, 23:49
Воздушные силы сообщали о БПЛА от границы с Молдовой
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БПЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне"

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях.

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В 23:25 военные сообщили об угрозе ударных БПЛА в Ровенской области.

В 23:31 Воздушные силы уточнили, что БПЛА в Ровенской области направляется на север.

Также корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.

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В 23:48 появилась информация о вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины. Направление движения – юго-западнее.

В 23:58 уточнили, что БПЛА следует курсом на Харьков.

В 00:37 раздался отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало:

Вечером 26 февраля в ряде южных областей уже была объявлена тревога из-за ударных БПЛА россиян.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиШахед
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