На Дніпропетровщині сили ППО збили безпілотник та дві крилаті ракети

Сили ППО увечері 26 лютого під час повітряної тривоги збили над Дніпропетровською областю безпілотник та дві крилаті ракети.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник".

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Деталі: У Криворізькому районі сили ППО ввечері збили 2 крилаті ракети.

Що передувало:

Увечері 26 лютого в низці південних областей була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.