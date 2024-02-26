На Дніпропетровщині сили ППО збили безпілотник та дві крилаті ракети
Понеділок, 26 лютого 2024, 23:33
Сили ППО увечері 26 лютого під час повітряної тривоги збили над Дніпропетровською областю безпілотник та дві крилаті ракети.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник".
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Деталі: У Криворізькому районі сили ППО ввечері збили 2 крилаті ракети.
Що передувало:
Увечері 26 лютого в низці південних областей була оголошена тривога через ударні БпЛА росіян.
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