На Днепропетровщине силы ПВО сбили беспилотник и две крылатые ракеты
Понедельник, 26 февраля 2024, 23:33
Силы ПВО вечером 26 февраля во время воздушной тревоги сбили над Днепропетровской областью беспилотник и две крылатые ракеты.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В Новомосковском районе работала ПВО. Защитники из ППК "Восток" сбили вражеский беспилотник".
Реклама:
Детали: В Криворожском районе силы ПВО вечером сбили 2 крылатые ракеты.
Что предшествовало:
Вечером 26 февраля в ряде южных областей была объявлена тревога из-за ударных БПЛА россиян.
ВИДЕО ДНЯ