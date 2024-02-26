На Днепропетровщине силы ПВО сбили беспилотник и две крылатые ракеты

Силы ПВО вечером 26 февраля во время воздушной тревоги сбили над Днепропетровской областью беспилотник и две крылатые ракеты.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Новомосковском районе работала ПВО. Защитники из ППК "Восток" сбили вражеский беспилотник".

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Детали: В Криворожском районе силы ПВО вечером сбили 2 крылатые ракеты.

Что предшествовало:

Вечером 26 февраля в ряде южных областей была объявлена тревога из-за ударных БПЛА россиян.